Parco Matese Matera FdI | Traguardo vicino

Tempo di lettura: 2 minuti“È con grande soddisfazione che apprendo della finalizzazione del percorso per l’istituzione delNazionale del, un passo decisivo per il futuro dei nostri territori, che attendevamo ormai da anni. Questo importantearriva al termine di un iter che, come più volte evidenziato, anche con una mia interrogazione al Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin dello scorso maggio, era stato gravemente rallentato dalle inadempienze della Regione Campania, governata da Vincenzo De Luca. Al contrario, la Regione Molise aveva completato tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti, dimostrando una concreta attenzione verso il progetto. La risposta ricevuta dal Ministro Pichetto Fratin alla mia interrogazione, aveva certificato questi ritardi, sottolineando come la Campania fosse stata più volte sollecitata senza fornire i pareri necessari nei tempi previsti.