Pagelle Fiorentina-Empoli 5-6 d c r | voti e tabellino Coppa Italia 2024 2025

Male Quarta, bene Sottil. Promossi Esposito ed Henderson. Sono in sintesi ledi5-6 d.c.r., match degli ottavi di finale di, che premia ai calci di rigore la squadra di Roberto D’Aversa.In un Franchi ricolmo d’affetto per Edoardo Bove, tra striscioni, stendardi e una splendida coreografia, è l’a sbloccare il risultato. Dopo quattro minuti Ekong sfrutta una dormita dei viola e a tu per tu con Terracciano non sbaglia: l’attaccante non esulta e fa il gesto del ‘4’, omaggiando il centrocampista viola colto da malore la scorsa domenica. Allaservono 55 minuti per pareggiare. La firma dell’1-1 è di Kean che deve solo spingere in rete dopo la respinta corta di Seghetti sul precedente tiro di Sottil riceve sulla sinistra, scambia in area con Richardson, poi calcia con il mancino verso la porta: Seghetti questa volta risponde corto, con Kean che deve solo infilare in rete.