Lettera43.it - ‘Ndrangheta a Brescia, 25 arresti: ci sono anche politici e una suora

Un’operazione contro laha portato a 25e al sequestro preventivo di oltre 1,8 milioni di euro. Tra coloro chestati raggiunti da una misura cautelare ciGiovanni Acri, ex consigliere comunale didi Fratelli d’Italia, e Mauro Galeazzi, ex esponente della Lega nel Comune di Castel Mella. Entrambifiniti ai domiciliari. Arrestatauna religiosa, suor Anna Donelli, ritenuta «a disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere». I membri del gruppoaccusati a vario titolo di estorsione, traffico di armi e droga, ricettazioni, usura, reati tributari e riciclaggio. Gli investigatori hanno contestatoil reato di scambio elettorale politico mafioso. Polizia, Guardia di finanza e Carabinieri hanno effettuato perquisizioni nelle province di, Reggio Calabria, Milano, Como, Lecco, Varese, Verona, Viterbo e Treviso.