Notizie.com - Multe, dall’1 gennaio 2025 sarà un salasso: aumenti per tutte le infrazioni (rischiate davvero grosso)

Leggi su Notizie.com

Le nuove tariffe previste dalper ledel Codice della strada in Italia fanno accapponare la pelle:le novità.Dal 1°, violare il Codice della strada costerà sensibilmente di più per gli automobilisti italiani. Dopo un biennio di sospensione deglidovuto alla crisi post-pandemica, i rincari delle sanzioni amministrative pecuniarie torneranno in vigore, adeguati all’inflazione. Questo aggiustamento verso l’alto degli importi dellestradali promette incassi record per i comuni e preoccupa non poco conducenti e associazioni dei consumatori.E la multa si impenna. – notizie.comLe nuove tariffe previste dalfanno già discutere: per esempio, l’eccesso di velocità fino a 10 km/h oltre il limite potrebbe costare fino a 203 euro rispetto ai precedenti 42 euro minimi.