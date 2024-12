Ilfattoquotidiano.it - Morto Marco Magrin, lavoratore povero sfrattato: la sua storia ci parla di salari da fame e crisi abitativa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ho cercato sui giornali nazionali. Niente. L’ho cercato sui giornali più vicini al territorio. Ma niente. Il nome dinon c’è.Non c’è, quindi, la sua. Quella di un uomo di 53 anni trovatoin un box auto che da qualche tempo era la sua “casa”. Occupata abusivamente.è stato ritrovato col cappello calato sulla testa e un giubbotto stretto addosso per difendersi dal freddo. Nel garage, infatti, non c’era riscaldamento.di infarto, probabilmente proprio per il gelo.non era un senzatetto e nemmeno un disoccupato. Originario di Padova, aveva un lavoro stabile: operaio di un’impresa di sfilettatura del pesce a Treviso. Solo che, pur con un lavoro regolare, lo stipendio non bastava a pagare l’affitto. Così, dopo qualche mensilità non pagata, era arrivato lo sfratto.