Le hit delle radio nel concerto di Santa Cecilia

Il corpo musicaleproporrà il tradizionaledi Natale sabato alle 21, al Teatro di via Dante. La serata vuole rendere omaggio alla, rievocando musiche entrate nelle nostre memorie e atmosfere non lontane nel tempo. Da qui il titolo dell’esibizione “In sintonia“. Verranno proposti brani legati a doppio filo con trasmissioni che hanno fatto la storia dellaitaliana. "Spazieremo dalla sigla di “Alto gradimento“, il programma di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni che segnò un vero e proprio spartiacque, a quella di “Hit Parade“ di Lelio Luttazzi, che contribuì notevolmente a far avvicinare gli italiani alla musica", spiega il maestro Daniele Balleello, alla guida della banda castellanzese. "Senza dimenticare quella di “Tutto il calcio minuto per minuto“, fondamentale per tutti gli amanti dello sport.