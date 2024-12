Lanazione.it - L’amore senza limiti di età: Adriana e Paolo, quell’intesa sbocciata in Rsa

Firenze, 5 dicembre – Un’amicizia davvero speciale, che dimostra come l’Rsa possa essere anche un luogo di speranza e di tenerezza. I protagonisti della dolce storia sono, 87 anni, edi 85. Si sono conosciuti nell’Rsa La Chiocciola del Consorzio Zenit, alle Piagge. Non appena si sono visti, è nata tra loro un’“amicizia romantica”. Tanto che adesso cheè stato dimesso, ogni tanto passa dall’Rsa, prendee la porta fuori a mangiare, a fare un giro a Monte Morello, al piazzale Michelangelo, una volta perfino a Empoli a casa sua, dove le ha cucinato tante prelibatezze. La bellezza di un'amicizia in Rsa Una storia, quella di, che racconta come l’Rsa non sia soltanto un'anticamera del fine vita, ma anche un luogo dove è ancora possibile coltivare sentimenti di bellezza e di amore verso la propria persona.