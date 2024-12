Romadailynews.it - INCONTRI. La leggenda di Bruce Lee alla fiera Più libri più liberi a Roma

Sabato 7 dicembre 2024, nella prestigiosa cornice dellaPiùpiùdi, avrà luogo un evento imperdibile per gli appassionati di arti marziali, cinema e cultura orientale. Alle ore 13.30 si terrà la presentazione congiunta di due volumi dedicatidiLee, scomparso nel 1973 e che avrebbe compiuto 84 anni pochi giorni fa:Lee Untold di Lorenzo De Luca eLee – Tra Wing Chun e Jeet Kune Do di Jesse R. Glover, entrambi editi dalle Edizioni Mediterranee.Ie gli autoriLee Untold è l’ultima fatica di Lorenzo De Luca, scrittore, sceneggiatore e grande esperto di cinema di genere. Un viaggio inedito che, con uno stile accattivante, racconta unLee che ancora non conosciamo attraverso le appassionate ricerche e le interviste che l’Autore ha fatto personalmente ai protagonisti di un genere cinematografico che ha furoreggiato negli anni Settanta e Ottanta.