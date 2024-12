Iodonna.it - Gli outfit impeccabili delle Royal da cui prendere spunto per la messa, il concerto, l'evento di Natale. Oggi come ieri

Leggi su Iodonna.it

Le Festività 2024 si avvicinano. Un periodo dell’anno molto sentito da tutte le famiglie, a partire proprio da quelle reali. A Dicembre isono impegnati in svariate attività: dall’accensione ufficiale dell’albero all’benefico, fino al classico(conosciuto anche“Christmas Carol”) e alladi rito. Appuntamenti diimmancabili per Contesse e Duchesse, Regine e Principesse, da Kate Middleton a Charlene di Monaco a Letizia di Spagna. Che vantano una lunghissima tradizione, anche in fatto di moda. Charlene di Monaco, dolcevita e doppiopetto: il primo look natalizio è sofisticato X Leggi anche › Il ritorno pubblico di Kate Middleton per ildie per un ricevimento a Buckingham Palace L’occasione speciale infatti ha sempre spinto le protagoniste blasonate a sfoderare i loro assi nella manica.