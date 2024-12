Infobetting.com - Girona-Real Madrid (sabato 07 dicembre 2024 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Modric, Brahim e Arda Guler titolari

Leggi su Infobetting.com

Ilera consapevole di quanto fosse difficile l’impegno nell’infrasettimanale, a San Mamès contro un Athletic in grandissima salute: la squadra di Ancelotti non ha giocato male ma è mancata in dettagli decisivi ed è stata tradita da due gravissimi errori. Mbappé ha sbagliato nuovamente dal dischetto dopo Anfield e stavolta anche Fede Valverde .InfoBetting: Scommesse Sportive e