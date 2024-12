Ilgiorno.it - Giovanni Soldini, un lupo di mare a Milano: “La crisi demografica? Ci salverà l’immigrazione”

– “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”, scrisse Seneca., classe ’66,dinato a, la sua rotta l’ha sempre avuta ben chiara: l’avventura. E torna oggi nella sua città alle 18.30 nella sede dell’Associazione Marinai d’Italia, con vista sulla Darsena. L’esploratore coglie l’occasione per presentare il suo “Oltre i limiti. Dieci anni in oceano con Maserati“. Un racconto dell’ultima decade trascorsa solcando i mari al timone del suo trimarano volante. Navigatore oceanico e pioniere nello sviluppo di tecnologie, oltre trent’anni di regate alle spalle, due giri del mondo in solitario, con Maserati Multi60 ha bruciato record su record: sulla Rotta dell’Oro da New York a San Francisco, sulla Rotta del Tè Hong Kong-Londra, sulla Manica e la Fastnet.