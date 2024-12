Lapresse.it - Gallarate, incendio in un capannone: ustionato il padre di Belen Rodriguez

Gustavo, il65enne della nota showgirl e conduttrice tv, è rimasto gravementein undivampato giovedì mattina in undi via Cappuccini, a, in provincia di Varese. L’origine delle fiamme non è chiara, ma la polizia e i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, avrebbero escluso il dolo. Ilsarebbe stato in uso come deposito a, noto anche per aver partecipato al reality ‘L’isola dei famosi’ con il figlio Jeremias. L’uomo, unico coinvolto nelle fiamme, è stato subito trasportato dal 118 all’ospedale die poi trasferito al Niguarda di Milano, dove al momento è sedato e in prognosi riservata con ustioni di secondo grado al volto e a un braccio.