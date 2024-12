Liberoquotidiano.it - Francia: Barnier si dimette oggi, 'mozione sfiducia renderà tutto più difficile'

Parigi, 5 dic. (Adnkronos) - Il primo ministro francese, Michel, dovrebbersi, dopo che il suo governo è stato rovesciato dal voto diappena tre mesi dopo il suo insediamento. Il premier presenterà al presidente Emmanuel Macron le dimissioni del suo governo e il presidente parlerà alla nazione stasera, ha riferito l'Eliseo. "Posso dirvi che per me sarà un onore aver servito lae i francesi con dignità", ha dettonel suo ultimo discorso prima del voto. "Questadipiù serio e più. Di questo sono sicuro". Macron, con oltre due anni di mandato presidenziale che gli restano, dovrà scegliere un successore valido, mentre alcuni oppositori gli chiedono dirsi. Il parlamento frammentato rimarrà invariato, poiché non si potranno tenere nuove elezioni legislative prima di luglio.