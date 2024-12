Lanazione.it - Farrago scelta da TCA SpA per le video pillole del Report Integrato 2023

I bilanci di sostenibilità come iintegrati sono strumenti fondamentali oggi, per il pubblico di un’impresa, utili a valutare l'impatto sociale e ambientale delle aziende. Questi strumenti, sebbene sempre più strategici e rappresentativi agli occhi di specialisti che valutano le informazioni finanziarie e non, sono spesso presentati in un formato complesso e ricco di terminologia tecnica. Questa complessità, così come la dimensione spesso di decine o anche centinaia di pagine, rappresenta una significativa barriera all'accesso e alla comprensione da parte di un pubblico non specializzato, di cui fanno parte ad esempio i cittadini e le cittadine interessate alle azioni e agli impegni in ambito ESG (Environmental, Social, Governance) intraprese da un’azienda, elementi sempre più rappresentativi quando si parla di fiducia e di generazione di valore.