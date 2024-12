Gamberorosso.it - "Estendiamo la produzione di vini no alcol anche alle Igt". La proposta dell'ad di Argea Massimo Romani

«Accogliamo con favore l’apertura italiana aideati e siamo pronti a portare lain Italia». Lo dice al Gambero Rosso, amministratore delegato di, commentando la presentazionea bozza del decreto di Lollobrigida che darebbe il via libera alla tipologianel Belpaese., ovvero il più grande polo viticolo italiano (con un giro di affari di 450 milioni di euro nel 2023), già dallo scorso anno ha scommesso sulla tipologia, con il lancio atalya sua prima Antologia no-(ottoprovenienti dai diversi territori dove è presente il gruppo, dalla Sicilia all’Abruzzo), la cuioggi ammonta a mezzo milioni di bottiglie, ma come molte altre aziende per entrare nel mercato è stata costretta ad appoggiarsi ad un partner tedesco specializzato.