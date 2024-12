Abruzzo24ore.tv - Droga e sospetti: maxi sequestro in Abruzzo, trovato oltre mezzo chilo di stupefacenti

Pescara - Indagini approfondite dei carabinieri a Loreto Aprutino portano aldie all'arresto di un 35enne per spaccio. Un'operazione mirata delle forze dell'ordine a Loreto Aprutino ha svelato un presunto caso di spaccio di, culminato con l'arresto di un uomo di 35 anni, originario della Calabria ma residente nella cittadina abruzzese. Nell'abitazione dell'indagato sono stati rinvenuti quasi duegrammi di marijuana e circa 400 grammi di hascisc, nascosti in contenitori di vetro e buste di plastica. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati analoghi, si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. L’indagine è partita dopo che i carabinieri del nucleo operativo di Montesilvano e della stazione di Collecorvino hanno notato un sospetto via vai di persone nei pressi dell'abitazione dell'indagato.