Ilrestodelcarlino.it - Da no mask a neonazi: in manette il ragazzo che s’incatenò al banco

Fano (Pesaro), 4 dicembre 2024 – Da no. Sembra questa la parabola di Valerio Tellenio, 22 anni, fanese, arrestato nell’ambito di un’indagine coordinata dalle Procure della Repubblica di Bologna e Napoli, nei confronti di appartenenti ad una associazione suprematista e accelerazionista, attiva anche su Telegram. Si chiama “Werwolf division” (dal nome delle divisioni naziste che compivano atti di sabotaggio e guerriglia contro gli Alleati), poi rinominata “Divisione Nuova Alba”. Secondo gli investigatori i membri dell’associazione non solo negavano la Shoah e promuovevano il suprematismo, ma volevano “sovvertire l’ordinamento per istaurare uno Stato etico e autoritario” incentrato sulla “razza ariana” anche con il progetto di “azioni violente nei confronti di alte cariche delle Istituzioni”.