Quotidiano.net - Corea del Sud nel caos. Il presidente verso l’addio. Scaricato anche dallo staff

Il peggio sembra essere stato evitato, ma la tensione in Sudrimane alta. Ildella repubblica, Yoon Suk Yeol, che due giorni fa aveva dichiarato la legge marziale d’emergenza ha ritirato il provvedimento nella nottata. Ma non è bastato a placare la rabbia della folla e dell’opposizione politica, che vuole la sua testa. Domani verrà votata la mozione di impeachment, presentata dal Partito Democratico, che accusa il capo di Stato di aver violato la Costituzione, andando avanti con la legge marziale, nonostante il parlamento l’avesse bocciata all’unanimità. La minoranza nell’assemblea è compatta. Ma il Partito di maggioranza, Potere al Popolo, ha fatto sapere che si opporrà al provvedimento. Sembra comunque ormai chiaro che Yoon Suk Yeol abbia portato la Sudsull’orlo del colpo di Stato per bloccare un’indagine nei suoi confronti.