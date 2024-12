Lanazione.it - Addio al Comitato provinciale

Tempo di elezioni per il ciclismo toscano, e per quello pratese arriva anche il colpo di scena. L’assemblea elettiva delle società per l’elezione del nuovoè fissata per domani al Circolo Csi di Castelnuovo, ma non ci saranno in questa occasione le elezioni del presidentee dei quattro consiglieri per il quadriennio olimpico 2025-2028. Infatti le società che hanno diritto al voto in Provincia di Prato sono 9 ed il numero minimo richiesto è 10 per cui da regolamento non è possibile eleggere ilcome è successo dal 1992 anno in cui fu istituita la Provincia di Prato. A questo punto spetterà al nuovoRegionale Toscana, che sarà eletto dall’assemblea del 15 dicembre a Vignole di Quarrata ,presso il Forum della Banca Alta Toscana, nominare un delegatoper i prossimi 4 anni.