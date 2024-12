Anteprima24.it - Accusato di truffa, scatta il sequestro per un avvocato irpino

Tempo di lettura: 2 minutiI militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Montesarchio e i carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Benevento hanno dato esecuzione ad una ordinanza dipreventivo a fini di confisca emesso dal GIP presso il Tribunale Ordinario di Benevento per la somma complessiva di euro 35.200,00 su un conto corrente acceso presso un istituto di creditonei confronti di undel foro di Avellino, gravemente indiziato del reato diin danno di un gestore telefonico, reato per il quale è competente l’autorità giudiziaria di Benevento. L’originariod’urgenza emesso dalla Procura era stato inizialmente convalidato dal GIP presso il Tribunale Ordinario di Avellino, competente per il luogo di esecuzione del, poi oggetto di ulteriore convalida da parte del GIP sannita.