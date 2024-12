Aborto min Salute | nel 2022 casi +32% aumento anche per gli under-18

Lapresse.it - Aborto, min. Salute: nel 2022 casi +3,2%, aumento anche per gli under-18

Salgono idiin Italia. Secondo gli ultimi dati del ministero dellapubblicati sul sito prochoice.it, nell’anno, il più recente i cui dati sono disponibili, sono state notificate in Italia 65.661 interruzioni volontarie di gravidanza. Il numero assoluto presenta un incremento del 3,2% rispetto al 2021, quando erano state notificate 63.653 IVG. Si tratta, si legge sul sito, della “Relazione sui dati del 2024”, che “è stata trasmessa il 22 novembre scorso dal Ministero al Parlamento” e non è “ancora disponibile sul sito del Ministero stesso”. Intra le18. Secondo quanto si legge nel rapporto, nelle donne di età inferiore ai 18 anni che hanno effettuato una IVG sono state 1.861, pari complessivamente al 2,8% di tutti gli interventi praticati in Italia e a un tasso di abortività del 2,2 per 1000, inrispetto al 2,1 rilevato nel 2021 e all’1,9 del 2020.