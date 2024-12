Zonawrestling.net - WWE: Gunther avrebbe firmato un rinnovo di contratto pluriennale

e la WWE continueranno a lavorare insieme per molti anni a venire.La notizia che ci arriva oggi da PWInsider vedrebbein procinto di mettere la firma o in realtà di aver appenauncon la compagnia.e la WWE Fin dal suo debutto come Walter, Avvenuto ad NXT UK nel 2019,è sempre stato un heel dominante. Ha sconfitto Pete Dunne laureandosi NXT UK Champion facendo il record di durata di lunghezza del regno titolato.Una volta salito nel main roster ha vinto il titolo intercontinentale stabilendo il record di regno titolato più lungo dell’era moderna. E ora è l’attuale World Heavyweight Champion, titolo conquistato grazie alla vittoria del King Of The Ring tournament.Cambio di personaggio Come già uscito in un’altra notizia, la WWE starebbe pensando di turnareface.