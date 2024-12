Oasport.it - Volley, Trento strapazza il Benfica in CEV Cup: Michieletto e Lavia sugli scudi

ha sconfitto ilper 3-0 (25-20; 25-23; 25-19) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup, la seconda competizione continentale per importanza. I Campioni d’Europa si sono imposti con disinvoltura a Lisbona, mostrando la propria superiorità nei confronti della poco quotata compagine portoghese. I dolomitici hanno tenuto sempre in mano il pallino del gioco, allungando nelle battute iniziali dei tre set e controllando senza problemi la situazione, gestendo il tentativo di rimonta nel secondo parziale.I ragazzi di coach Fabio Soli, che dopo la trasferta odierna si concentreranno sul Mondiale per Club in programma settimana prossima a Uberlandia (Brasile), hanno così compiuto un passo importante verso il superamento del turno: basterà vincere due set nel match di ritorno in programma tra un paio di settimane tra le mura amiche per sbrigare la pratica, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.