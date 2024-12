Ilrestodelcarlino.it - Vigor, attenta alle trappole

Lariprende adnarsi, con la testa al campionato ed un velo di preoccupazione per Gabbianelli,prese con un infortunio al ginocchio. Prossima fermata: il Notaresco, da sempre cliente scomodissimo per i rossoblu di Senigallia. La compagine abruzzese non sta certo vivendo un momento particolarmente sereno: con 11 punti in classifica, al netto di sole 2 vittorie, il Notaresco è il fanalino di coda del girone F. Sarebbe però un errore fatale sottovalutare Arrigoni e compagni, nonché una società che negli anni ha dimostrato di riuscire a conservare la categoria con le unghie e con i denti. È vero che il Notaresco non trova la via del gol con facilità, i 10 gol realizzati sino ad oggi rendono la squadra abruzzese il peggior attacco del campionato insieme alla Fermana, ma la difesa ha dimostrato di saper disinnescare anche gli attacchi più temibili.