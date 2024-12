Ilgiorno.it - Vergani, 80 anni di panettone a Milano: compleanno con dedica

, 4 dicembre 2024 – Una lunga tradizione di famiglia – 80e quattro generazioni – per produrre il simbolo dolciario milanese. La famigliafesteggia il traguardo di eccellenza, amore e passione al Four Seasons ealla città diil. La storia Angeloinizia nel 1944 in un piccolo laboratorio di pasticceria in viale Monza, oggi è l’ultimo grande marchio che produce ancora in città l'originaledi. L’azienda, insignita nel 2014 dell'Ambrogino d’Oro, è gestita dai nipoti del fondatore Angelo, i cugini Lorella e Stefano, e dai pronipoti Andrea e Marco Raineri, figli di Lorella. Due boutique in città, corso di porta Romana e via Mercadante, zona Buenos Aires, mentre Il laboratorio è ubicato in via Oristano, in zona Gorla, proprio a poche centinaia di metri dove Angeloha trasferito la produzione nel 1949.