Timothée Chalamet sembra ancora posseduto dallo spirito di Bob Dylan

sa esattamente come mettere insieme un outfit di spicco per il red carpet. L'attore ha un senso dello stile particolarmente acuto e le sue apparizioni pubbliche non passano certo inosservate. La prova è stata pochi giorni fa a New York, dove l'attore ha partecipato alla serata dei Gotham Awards, i premi dedicati ai migliori film indipendenti dell'anno.Spariti i capelli lunghi e selvaggi e i look d'avanguardia per i quali è solitamente conosciuto,ha optato per la sobrietà per i fotografi. Timmy ha indossato un abito doppiopetto di Celine con pantaloni a gamba dritta. La silhouette formale era completata da una camicia a righe rosa confetto e da un paio di stivaletti in pelle. Un look che ricorda l'estetica di Bob, che il giovane interpreterà presto sullo schermo in A Complete Unknown, un film che ripercorre i primi anni del cantante americano di culto.