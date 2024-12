Iodonna.it - TikTok ha annunciato la decisione di bloccare i filtri di bellezza per i minori di 18 anni. Una misura sufficiente per arginare l’influenza negativa che i social possono avere sulla percezione che i più giovani hanno della propria immagine corporea? Ne abbiamo parlato con la psichiatra e psicoterapeuta Laura Dalla Ragione

Leggi su Iodonna.it

Ingrandire labbra e occhi, cambiare l’incarnato o addolcire i lineamenti del volto: suibasta un filtro e ‘il gioco’ è fatto. Se non fosse che quel gioco può diventare, soprattutto per i più, estremamente pericoloso.media vietati aidi 16: in Australia la prima legge «per tutelare la salute mentale» X È di pochi giorni fa infatti la notiziapresapiattaformadi vietare l’utilizzo deidi, ai ragazzi sotto i 18