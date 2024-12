Spotify Wrapped 2024 Geolier il più ascoltato in Italia e Taylor Swift nel mondo | ecco la classifica

Leggi su Open.online

È disponibile in app per tutti gli utenti, il regalo di fine anno della piattaforma streaming ai suoi fruitori. Quanta musica hai? Quale genere hai preferito? Qual è il tuo brano preferito dell’anno appena trascorso? E per quante ore l’hai? “Scartando” i dati del proprio profilo l’utente trova risposta a queste e altre domande. Ma, oltre ai numeri singoli, può anche stilare le classifiche musicali del. A dominare gli ascolti globali è, la più ascoltata nelper il secondo anno consecutivo. Gli utenti hanno premuto “play” oltre 26 miliardi di volte e per l’occasionela incorona regina del pop con un badge e una animazione dedicata. Sul podio insieme aanche The Weeknd, in seconda posizione, e Bad Bunny, in terza, seguiti da Drake e Billie Eilish rispettivamente al quarto e quinto posto.