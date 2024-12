Secoloditalia.it - Seoul in rivolta: chiesto l’impeachment del presidente Yoon per la legge marziale-lampo

Leggi su Secoloditalia.it

Una notte di caos e tensione ha scosso, gettando il Paese in una crisi politica senza precedenti dalla fine del regime militare negli anni Ottanta. IlsudcoreanoSuk Yeol, eletto nel 2022, aveva dichiarato ieri laper poi revocarla in meno di sei ore, scatenando indignazione e richieste di dimissioni immediate da parte dell’opposizione e di alcuni membri del suo stesso partito. Ora, il Parlamento si prepara a votare una mozione di impeachment, con un esito che potrebbe ridisegnare il panorama politico della quarta economia asiatica.Breaking News Despite the state of emergency and martial law in South Korea, the public’s protest shows their awareness and courage to protect their freedom in the face of dictatorship. #SouthKorea ##martiallaw #Syria #KimJongUn #Station #AIart.