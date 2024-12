Ilgiorno.it - Quando sarà il concerto di Radio Italia 2025 in piazza Duomo? C’è la data ufficiale

Milano – È uno degli eventi più attesi della musica in città. Ora c’è la. Torna nel, a Milano,Live - Il, l'evento gratuito organizzato dain collaborazione con il Comune di Milano, in programma venerdì 30 maggio, come da tradizione in. L'annuncio è stato fatto ai microfoni dida Mario Volanti, raggiunto al telefono dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "È: il 30 maggioLive - Ildi nuovo in, un evento che è ormai una tradizione, arrivato alla sua dodicesima edizione, e che rappresenta una vera e propria festa in sicurezza per Milano – ha commentato Sala -. In un momento complesso, iniziative come questa sono importanti per riunire la città con entusiasmo e positività".