Tg24.sky.it - Poste Italiane, prima edizione del premio giornalistico TG Poste va ad Annalisa Berti

Leggi su Tg24.sky.it

, una giornalista toscana e social media manager di 29 anni, si è aggiudicata ladelTG, il telegiornale quotidiano di. Il riconoscimento è stato istituito con l’obiettivo di scoprire e lanciare giovani talenti del giornalismo capaci di sperimentare linguaggi nuovi per raccontare l’attualità con uno sguardo originale sul presente e sul futuro. Assieme ad, che ha realizzato un servizio per i social media dedicato alla richiesta dei passaporti negli uffici postali, sul podio i romani Davide Fantozzi, 27 anni, e Veronica Stigliani, 30 anni. I tre, premiati dalla Presidente diSilvia Maria Rovere, dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante e dal Direttore Generale Giuseppe Lasco otterranno la possibilità di vivere un’esperienza di lavoro al TG, mentre il primo classificato riceverà anche una borsa di studio che gli aprirà le porte della prestigiosa Columbia University per una esperienza di alta formazione.