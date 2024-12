Lanazione.it - Orti sociali nel parco Sandro Pertini a Uliveto Terme, l'incontro con i concessionari

Vicopisano, 4 dicembre 2024 - Si è svolta ieri la prima riunione deidegli, messi a disposizione gratuitamente con bando dall'Amministrazione Comunale di Vicopisano, e dei loro familiari in Sala del Consiglio. I terreni da coltivare si trovano nelPubblico, in Via della Madonnina, in un contesto naturale e paesaggistico di impatto. "Nell'occasione, oltre a conoscersi, a scambiarsi i primi consigli e a fare gruppo - dice la vicesindaca con delega all'agricoltura, Fabiola Franchi -, i cittadini e le cittadine hanno scelto i lotti, secondo l'ordine della graduatoria emersa dal bando, e hanno sottoscritto gli atti di concessione. Sabato 7 dicembre prenderanno possesso dei loro, accompagnati dal responsabile dei servizi esterni del Comune, Giuliano Casalini, che darà loro ulteriori indicazioni logistiche sia sull'accesso ai vari attrezzi, all'approvvigionamento idrico ecc.