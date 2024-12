Lettera43.it - Neonati morti, il tribunale del Riesame: «Chiara Petrolini è pericolosa, deve andare in carcere»

La 21enne, accusata di duplice omicidio pluriaggravato e soppressione di cadaveri presso la casa di Traversetolo dove abitava con la famiglia,tornare in. Lo ha stabilito ildeldi Bologna, accogliendo il ricorso della Procura di Parma contro la misura degli arresti domiciliari disposta dal gip il 20 settembre. Anche se l’ultima parola spetta alla Cassazione.La sentenza: «La casa dove ha ucciso i duenon è un luogo idoneo per contenere la sua estrema pericolosità sociale»Secondo i giudici, la casa dove la giovane avrebbe concepito, ucciso e sotterrato i duenon è un luogo idoneo per contenere la sua «estrema pericolosità sociale». L’agire diè descritto come caratterizzato da «lucidità, inusitata freddezza esecutiva, sconcertante assenza di scrupoli o remore», e da una «eccezionale capacità di nascondere i propri misfatti».