Nba 2024 25 | Jokic stende Golden State facili vittorie per Thunder e Cavaliers

Nottata ricca di gare in Nba, con ben 10 partite in programma. Arrivano le dueper Oklahoma City e Cleveland, che rimangono in vetta alle due Conference; istrapazzano 133-106 gli Utah Jazz con 28 punti di Jalen Williams e 26 di Gilgeous-Alexander, mentre idominano 118-87 contro i Washington Wizards. Nikolatrascina poi al successo i suoi Denver Nuggets per 119-115 suiWarriors: il tre volte Mvp infila 38 punti e una serie di canestri decisivi per completare la rimonta, imponendo così il quinto ko consecutivo alla squadra di Oakland. Ad inseguire Okc nella Western Conference ci sono gli Houston Rockets, che cadono però sotto i colpi di Sabonis (27 punti) e perdono 120-111 sul campo dei Sacramento Kings. Al terzo posto ci sono i Dallas Mavericks, che grazie ai 37 punti di Doncic stendono 121-116 i Memphis Grizzlies e li raggiungono in classifica.