Maria Cristina Pugliese trovata morta a 27 anni Indagato il compagno che parla di suicidio

È statasenza vita nel bagno di casa sua, a Caldiero, in provincia di Verona, domenica scorsa, 1° dicembre. Gli inquirenti stanno indagando sulla morte di, ventisettenne oroginaria di Marina di Gioiosa Jonica ma più di vent’residente in Veneto, madre di una bambina di cinque.Nessuno si sbilanciando di femminicidio, ma per ora l’unico che risulta essere iscritto nel registro degli indagati dalla Procura è proprio ildi, Marco Cristofori, il primi a dare l’allarme ai carabinieri per segnalare il corpo della donna.Per le indagini l’abitazione è stata ora posta sotto sequestro, mentre il corpo diè stato trasferito all’istituto di medicina legale di Borgo Roma a Verona, in attesa dell’autopsia che potrebbe fare maggiore chiarezza.