Marcolin: "Il Napoli è molto solido in difesa, su Raspadori.."

Dario, ex calciatore deled opinionista Dazn, ha parlato a Radio Marte durante Marte Sport Live. Queste le sue parole:“Undici cambi con la Lazio sono un rischio eccessivo? Un po’ sì, perché cambiano gli automatismi ed anche la qualità dei calciatori. Ad esempio, Buongiorno per forza di cose offre maggiore fluidità di gioco rispetto a Marin perché oramai è addentro ai meccanismi di Conte; stesso dicasi per Lukaku, col quale il modo di attaccare delè diverso rispetto ad uno Simeone. queste partite offrono un’occasione importante per l’allenatore per testare i giocatori, fermo restando che la Coppa Italia non è impegno da sottovalutare, e le partecipanti dimostrano di averla a cuore, specie quando si arriva alle fasi finali o quando ci sono sfide come quella di domani sera all’Olimpico.