Lulù Selassié a processo per stalking a Manuel Bortuzzo: ecco come hanno reagito i due ex protagonisti del Gf Vip

Un’edizione nefasta, che ha visto coinvolti in spiacevoli fatti di cronaca alcuni suoi concorrenti, quella del Grande Fratello Vip 6. Dopo l’arresto e il conseguente rilascio di Alessandro Basciano, denunciato per minacce eda Sophie Codegoni, sua ex compagna nonché mamma della sua secondogenita, la piccola Céline Blue, è di ieri la notizia che riguarda un’altra ex coppia che si era conosciuta e innamorata nella Casa del reality show.è stata rinviata a giudizio a Roma dopo le accuse di pedinamenti, minacce eai danni di. Ilinizierà il prossimo Marzo.Stando ad alcune dichiarazioni rilasciate dall’avvocato dell’ex Vippona etiope a Il Messaggero, lanon ha fatto nessuna ammissione di responsabilità e si proclamata innocente:La verità processuale emergerà al momento e nelle sedi opportune.