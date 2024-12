Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano spreca il suo vantaggio, ora il cinese spinge per vincere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:28 30. Tc7 l’unica, 31. Cd4 istantanea di.13:27 Restano meno di venti minuti a. Anche lui ora nei guai col tempo,ha 13’03”.13:25 Adesso tocca ainventarsi qualcosa per salvare la situazione, l’unica sembra Tc7 con mantenimento della difesa sul Cavallo nonché possibilità di evitare sorprese (molto) spiacevoli. Le altre danno uninsano a.“What a turnaround!” says Leko, asis now objectively winning! https://t.co/YaVMeW9npI#pic.twitter.com/AaL9MOpBoL— chess24 (@chess24com) December 4,13:23 E adesso guardate quello che è successo: in appena sei mosse adesso èche si trova con la possibilità addirittura di crearsi un serio. Incredibile quello che stiamo vedendo tra ieri e oggi.