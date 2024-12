Sport.quotidiano.net - La Virtus ritrova la Segafredo Arena. Una vittoria per allontanare gli spettri

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si torna, dopo la lunga parentesi all’Unipol, alla. Alle 20,45 la palla a due trae Alba Berlino, le due cenerentole dell’attuale Eurolega. Ultime a quota quattro: chi perde stasera resta in fondo da solo. Ma anche chi vince non sarà salti di gioia perché la classifica, fin qui, è impietosa ed entrambe le contendenti sono lontane sia dalle posizioni playoff, sia da quelle del play-in. Settimana comunque importante in casa: che comincerà oggi, alla Fiera e si concluderà mercoledì prossimo, con l’annunciata assemblea straordinaria dei soci. In attesa di questo, però, si cono tre gare, in rapida successione – Alba e Stella Rossa in casa, Milano al Forum, per il campionato – che dovranno stabilire il valore della. Le sconfitte in volata hanno lasciato il segno, laha la necessità dire sorrisi e due punti, per una robusta iniezione di autostima.