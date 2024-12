Liberoquotidiano.it - La "toga rossa" Apostolico lascia la magistratura. E la Lega esulta: "Ora...", un messaggio clamoroso

Leggi su Liberoquotidiano.it

E' finita la carriera indi Iolanda: il plenum del Consiglio Superiore dellaha infatti accolto la richiesta della giudice di Catania. C'è stato un solo voto di astensione. La giudice era finita al centro di polemiche per aver partecipato a manifestazioni in favore dei migranti e contro l'allora governo di centrodestra. Proprio a quella polemica fa riferimento un caustico commento della, che con in una nota saluta così la magistrata: "Iolandahato la: meglio tardi che mai, ora potrà comportarsi come una esponente di Rifondazione comunista senza creare imbarazzi". Il 30 settembre del 2023 laaveva disapplicato il decreto Cutro sui migranti, respingendo con una sua ordinanza il trattenimento dei richiedenti asilo.