IT-Wallet va in tilt | troppe richieste per l’azienda che gestisce i dati della Tessera Sanitaria

Da mercoledì 4 dicembre è possibile caricare i documenti nella sezione IT-dell’app Io, uno strumento chiave per la digitalizzazioneburocrazia. Dopo alcune settimane di sperimentazione, il servizio è ora disponibile per tutti gli utenti, ma con qualche difficoltà iniziale.Leggi anche: Il trucco per far funzionare perfettamente il tuo telefono: fai questa cosa (c’entra Whatsapp!)Accesso complicato nelle prime oreSebbene l’app consenta di caricare documenti come la patente di guida, lae la Carta Europeadisabilità, molti utenti hanno riscontrato problemi nell’accesso. Numerosedi caricamento hanno sovraccaricato i sistemi: un messaggio di errore segnala che inon sono al momento recuperabili a causa dell’alto traffico.