It Wallet da oggi il portafoglio digitale è attivo e gratis per tutti | quali documenti caricare sull’app IO e come

Roma, 4 dicembre 2024 – La rivoluzionedeiè realtà. Dopo mesi di sperimentazione, damercoledì 4 dicembre, ilIT-è disponibile peri cittadini italiani. Sarà così possibilegratuitamente sull'app IO (l’app dei servizi pubblici, disponibile per Android e iOS) la versionedella patente di guida, della tessera sanitaria o tessera europea di assicurazione malattia e della carta europea per la disabilità tramite SPID o CIE. La nuova funzionalità di fatto elimina la necessità di portare con sé ifisici, ma non è obbligatoria e non invalida la versione cartacea deicaricati. Ma vediamofunziona esono i principali vantaggi. Per l'attivazione e l'uso delbasta sl'app IO, effettuare l'accesso e usare la funzione che consente l'aggiunta di