iPhone 17 avrà una fotocamera super per scattarti i migliori selfie di sempre

Il prossimo17 punta a fare un salto di qualità importante dal punto di vista fotografico. La variante Pro dovrebbe essere la prima a montare tre sensori sul retro da 48 MP, mentre laanteriore dovrebbe essere la stessa per tutti i modelli, da ben 24 MP sottolineando l’importanza per i. D’altronde, si sa, lo smartphone del 2025 dovrebbe sancire l’inizio di un nuovo ciclo di sviluppo per Apple. Quella mini-rivoluzione che un tempo avveniva ogni 2-3 anni – chi si ricorda i modelli S sa di cosa stiamo parlando – oggi avviene ogni 5 anni e l’16 dovrebbe essere il capitolo finale di aggiornamento tecnico ed estetico del ciclo avviato nel 2020.Se finora, dunque, le novità non ci erano sembrate enormi, l’anno prossimo dovrebbe esserci quel salto generazionale che aspettiamo da tempo, sia in termini di design che a livello di funzionalità offerte.