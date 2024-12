Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte verso la Lazio e non solo: parla Zoff

Dino, ex portiere (anche) di Mantova,, Juiventus e campione del mondo ’82, è intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Ildifa un’ottima fase difensiva. Gli avversari arrivano difficilmente al tiro: questo favorisce il portiere?“Non direi che ilsia particolarmente difensivo, mi sembra una squadra equilibrata. E i risultati danno ragione, come sempre., in conferenza stampa, ha fatto un discorso interessante: vincere non è mai facile. A, però, sidi vittorie come se fosse una cosa scontata, ma non lo è. Le vittorie vanno costruite, e sono d’accordo con lui: perre di vittoria acquisita dovresti avere una squadra dieci volte superiore alle altre, cosa che non esiste.