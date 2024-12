Lanazione.it - Gli scenari. Perdite monstre con la bretella ko

Leggi su Lanazione.it

LA SPEZIA Un danno economico stimato in quasi 1,6 miliardi all’anno, tra contrazione dell’attività economica, mancati investimenti e mancati benefici: una somma pari a circa il 25% del valore aggiunto della provincia, quella che potrebbe costare all’intero territorio spezzino in caso di chiusura prolungata del raccordo tra La Spezia e Santo Stefano Magra. Un’arteria che a oltre cinquanta anni di distanza dalla sua realizzazione si dimostra ancora imprescindibile per gli equilibri e le prospettive del tessuto economico, tanto da portare gli industriali spezzini a elaborare alternative in grado di aggirare una sua possibile chiusura. I dati, emersi da uno studio del Dipartimento di economia e diritto dell’università La Sapienza di Roma, ha evidenziato non soloastronomiche, ma anche un rischio per l’occupazione, con circa 15mila posti di lavoro a rischio, e un impatto devastante sui settori della cantieristica navale, della logistica e dell’industria.