Puntomagazine.it - Germi resistenti agli antibiotici, la SIMIT lancia l’allarme sulla mortalità in ospedale

Leggi su Puntomagazine.it

Presentati al Congressoa Napoli i nuovi studi“pandemia strisciante” dei, tema già al centro del G7Napoli, 3 dicembre 2024 – L’antibiotico-resistenza (AMR) si conferma una delle principali minacce per la salute pubblica a livello globale. Lo ha rimarcato pochi giorni fa il G7 Salute di Bari e lo ribadiscono gli oltre mille infettivologi riuniti a Napoli per il XXIII Congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, dove i vari studi presentati in proposito evidenziano il peso di questo fenomeno in Italia, con i dati del progetto Resistimit che sottolineano in maniera concreta il rischio diper questi microrganismi. Un quadro in cui la regione Campania presenta numeri più allarmanti della media nazionale.