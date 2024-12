Quotidiano.net - Georgia, leader del partito di opposizione picchiato e arrestato

Roma, 4 dicembre 2024 – Ildeldino Akhali, Nika Gvaramia, è statodalla polizia dopo una perquisizione nella sede del, secondo quanto è stato riportato in diretta dalla stazione televisiva indipendente Pirveli. Ventidue persone sono state arrestate ieri durante un'altra azione di protesta nella capitale Tbilisi, ha riferito il servizio stampa del ministero degli Interni del Paese. "Un totale di 22 persone sono state detenute per violazioni amministrative", si legge in una nota. Il ministero della Sanitàno, da parte sua, ha segnalato 15 persone ricoverate in ospedale dopo la manifestazione, tra cui 11 manifestanti, tre operatori dei media e un rappresentante del ministero degli Interni. Più di 20 squadre di ambulanze sono state dispiegate nella zona e decine di cittadini hanno ricevuto assistenza medica sul posto, ha aggiunto il ministero.