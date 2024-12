Ilnapolista.it - Evviva Dumfries: «I contratti sono questione di soldi, è inutile girarci attorno»

Denzel Dumfires parla dello shock che ha vissuto domenica scorsa durante la partita Fiorentina-InterIl malore accusato da Edoardo Bove ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Ora che la situazione si è stabilizzata e Bove è fuori pericolo, Denzel, esterno destro dell’Inter che domenica era proprio di fronte al calciatore quando è crollato a terra, ne ha parlato a Ziggo Sport: «È stato uno shock enorme. Eravamo in un momento in cui tutti stavano discutendo se la palla fosse uscita o meno sul mio cross perché avevamo segnato una rete. E poi all’improvviso l’ho visto cadere a terra. In quel momento ho capito bene la situazione e tutti hanno reagito velocemente. Per fortuna oggi abbiamo avuto la certezza che è stabile e sta meglio, questo è un bel segnale. La cosa più importante ora è che stia bene».