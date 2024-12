Ilfattoquotidiano.it - Ecco gli 11 mesi di latitanza del boss foggiano Marco Raduano: viaggi, agguati, mesi in tenda, imprevisti e una rete di appoggi in più Stati

È iniziata con tre giorni trascorsi in una cantina dopo essersi calato con le lenzuola oltre il muro di cinta ed è finita in un ristorante di lusso vicino a Bastia. È passata per le montagne della Gallura, dove ha dormito per quattroin una, e abitazioni di campagna del Gargano, perché casa non si dimentica ed era necessario aprire il fuoco personalmente per un regolamento di conti. Ha utilizzato criptofonini di un’ultima generazione, acquida contatti calabresi, e un’auto d’epoca per uno spostamento verso Parma. Ladiè stato uno tra l’alto e il basso lungo la rotta Sardegna, Puglia, Spagna e Corsica. Metodi antichi e mezzi nuovi ricostruiti in un’inchiesta che ha svelato una complessadi fiancheggiatori deldi Vieste, evaso dal carcere di Badu e Carros il 23 febbraio 2023 e arrestato nell’isola francese lo scorso 1 febbraio.