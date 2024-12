Bergamonews.it - Dalla tradizione all’innovazione: Luchsinger e le soluzioni tecnologiche per l’industria

Nelle aziende bergamasche l’innovazione tecnologica si fonde con laindustriale, offrendoavanzate per le esigenze di misurazione e controllo. Le aziende locali si distinguono per la capacità di fornire strumenti all’avanguardia, supportando settori come l’automazione, la ricerca scientifica emanifatturiera.Tra queste realtà spicca, fondata nel 1963 dall’ingegnere Franco. L’azienda, ormai giunta alla terza generazione imprenditoriale, si dedica alla distribuzione di sensori e strumentazione elettronica di misura per la ricerca e.Con oltre 60 anni di esperienza,supporta costruttori di macchine, ingegneri, responsabili R&D e ricercatori, selezionando e proponendodi misura di alta qualità e affermandosi come punto di riferimento nel settore.